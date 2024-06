Kenya : au moins 13 personnes ont été tuées mardi, selon une association de médecins

Lourd bilan, mais encore provisoire. Au moins 13 personnes ont été tuées mardi 25 juin au Kenya lors de la journée de manifestations antigouvernementales qui a viré au chaos, a déclaré mercredi à l'AFP le président de la principale association professionnelle de médecins du pays. "Nous n'avons jamais vu auparavant, nous avons vu des violences en 2007 suite aux élections, mais jamais un tel niveau de violence contre des personnes non armées", a déclaré le président de la Kenya Medical Association, Simon Kigondu. Le précédent bilan faisait état de cinq morts et 31 blessés.

Le Kenya s'est réveillé était en état de choc mercredi au lendemain des violences, qui ont notamment vu des manifestants prendre d'assaut le Parlement, une première dans l'histoire du pays indépendant depuis 1963. La journaliste et militante Hanifa Adan, une des figures du mouvement de contestation antigouvernementale dans le pays, a appelé à "marcher pacifiquement" jeudi. "Tout le pouvoir souverain appartient au peuple du Kenya. Vous ne pouvez pas tous nous tuer", a-t-elle écrit sur le réseau social X.

All sovereign power belong to the people of Kenya. You cannot kill all of us. Tomorrow we march peacefully again as we wear white, for all our fallen people💔💔 You will not be forgotten !!! #RejectFinanceBill2024 pic.twitter.com/Mtj2QK7lON