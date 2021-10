Pénurie de matières premières : le prix de l'aluminium augmente de 70% en 2021

Les cours de l'aluminium atteignent des sommets. En cause, la reprise de la demande mondiale, l'instabilité politique en Guinée mais aussi la lutte contre la pollution en Chine.

Canettes, capsules de cage et fenêtre en aluminium risquent de couter plus cher. En cause, la reprise de la demande mondiale, mais aussi des enjeux géopolitiques. Pour produire ce métal, il faut de la bauxite, une roche rouge exploitée dans des mines, notamment en Guinée. Le pays, qui compte 13 millions d'habitants, détient un quart des réserves mondiales.

+70% en un an

La Guinée est toutefois déstabilisée par un coup d'État militaire. L'armée a renversé le président Alpha Condé au mois de septembre. "Si la Guinée s'arrêtait du jour au lendemain d'exporter de la bauxite, c'est toute la chaîne de production de l'aluminium qui se trouverait remise en cause", analyse Philippe Chalmin, spécialiste des marchés de matières premières. L'aluminium coûte désormais 3 000 dollars la tonne, soit une hausse de 70% sur un an. Pour lutter contre la pollution, la Chine a par ailleurs fermé des centrales à charbon qui alimentent les fonderies en énergie.

Parmi nos sources :

Philippe Chalmin

Cyrille Mounier

LME (London Metal Exchange) Aluminium

Liste non exhaustive