DIRECT. Guinée : les putchistes annoncent un couvre-feu dans tout le pays "jusqu'à nouvel ordre"

Ce qu'il faut savoir

Nouvelles mesures en Guinée. Les militaires des forces spéciales qui ont fait prisonnier le président guinéen Alpha Condé et proclamé la dissolution des institutions ont annoncé dimanche 5 septembre l'instauration d'un couvre-feu à partir de 20 heures dans tout le pays "jusqu'à nouvel ordre" ainsi que le remplacement des gouverneurs et préfets par des militaires dans les régions. Suivez notre direct.

Une réunion avec les ministres sortants dans la matinée. Les militaires ont aussi dit convoquer les ministres sortants et les présidents des institutions à une réunion lundi à 11H00 (locales et GMT) à Conakry, dans un second communiqué qu'ils ont lu dans la soirée à la télévision nationale. "Tout refus de se présenter sera considéré comme une rébellion" contre le comité instauré par les putschistes pour diriger le pays, a déclaré le groupe d'officiers en treillis et béret et sans arme apparente.

La France condamne le coup d'état. La France "condamne la tentative de prise de pouvoir par la force" en Guinée et appelle à "la libération immédiate et sans condition du président Alpha Condé", selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères publié dimanche 5 septembre dans la soirée.

La sélection du Maroc quitte la Guinée en plein coup d'Etat. La sélection de football du Maroc, un temps bloquée par le coup d'Etat militaire en cours à Conakry, où elle devait affronter la Guinée lundi 6 septembre lors des éliminatoires du Mondial-2022, a quitté dimanche soir la Guinée, a déclaré à l'AFP un responsable de la Fédération marocaine de football.