Côte d’Ivoire : en 2017, la forêt a perdu l’équivalent de 15 000 terrains de foot au profit du cacao

Les grands chocolatiers mondiaux l’avaient promis: Ils mettraient fin à la déforestation en Côte d’Ivoire et au Ghana. C’était en novembre 2017. Un an après, l’ONG Mighty Earth est allée voir la réalité de leur engagement sur le terrain. Une armée de drones, des hommes au sol, et même l’usage de photos satellite ont permis de dresser le constat que rien n’a vraiment changé.

Les producteurs de la coopérative de Yakasse-Attobrou en Côte d'Ivoire bénéficient d'un label éco-responsable. (SIA KAMBOU / AFP)