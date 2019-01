Gabon : des militaires appellent à la radio d'Etat à former un "conseil national de restauration", en l'absence du président Ali Bongo

Le discours présidentiel du Nouvel An "a renforcé les doutes sur la capacité du président à continuer à assumer les responsabilités de sa charge", a déclaré sur les ondes un militaire.

Tôt lundi 7 janvier, des militaires gabonais ont lu à la radio d'Etat, dont les locaux sont situés à Libreville, un message appelant le peuple gabonais à se "lever" et indiquant qu'un "Conseil national de restauration" était mis en place dans le pays, en l'absence du président Ali Bongo, en convalescence au Maroc.

Le discours présidentiel du Nouvel An "a renforcé les doutes sur la capacité du président à continuer à assumer les responsabilités de sa charge", a déclaré le lieutenant Kelly Ondo Obiang, un militaire se présentant comme commandant-adjoint de la Garde Républicaine (GR), et se disant président d'un Mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon (MPJFDS).

#Gabon Des militaire ont investi Radio Gabon à #Libreville

A l'écoute Kelly Ondo Obiang de la garde Républicaine.

►Il se présente comme le

pdt du Mouvement patriotique des jeunes des forces de défense et de sécurité du Gabon

6H30TU #DirectRFI #Afriquematin Extrait ⏩ pic.twitter.com/q8x4N5fwKd — RFI (@RFI) 7 janvier 2019

Appel à l'occupation des lieux publics

Trois militaires, coiffés des bérets verts de la GR, étaient visibles sur une vidéo de leur prise de parole circulant sur les réseaux sociaux et authentifiée par l'AFP. Le mouvement "demande à tous les jeunes des forces de défense et de sécurité et à toute la jeunesse gabonaise de se joindre à nous", a déclaré le militaire. "Nous ne pouvons abandonner la patrie", a-t-il déclaré en jugeant les institutions "illégitimes et illégales". "Le jour tant attendu est arrivé où l'armée a décidé de se mettre aux côtés de son peuple afin de sauver le Gabon du chaos".

"Si vous êtes en train de manger, arrêtez. Si vous êtes en train de prendre un verre, arrêtez. Si vous dormez, réveillez-vous. Réveillez vos voisins (...), levez vous comme un seul homme et prenez le contrôle de la rue", a encore déclaré le militaire à la radio, appelant à occuper les édifices publics et aéroports dans tout le pays.

Des coups de feu ont été entendus au même moment par l'AFP autour de la Radio Télévision Gabonaise (RTG), sur le boulevard Triomphal, dans le centre ville. Des blindés des forces de sécurité gabonaises bloquaient à 7 heures l'accès à ce boulevard, a constaté un correspondant.