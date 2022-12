Melat Mengistu est une jeune Éthiopienne, réfugiée en France depuis 2019. Elle habite actuellement à Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques. Pour Brut, elle raconte son arrivée dans la commune.

“Le premier jour, la plus belle chose que je vois, c'est la vue de l'eau.” Melat Mengistu est une jeune femme réfugiée d’origine éthiopienne, arrivée en France en 2019. Elle a quitté son pays, face à l’insécurité grandissante, pour arriver à Oloron-Sainte-Marie, dans les Pyrénées-Atlantiques. “L'Éthiopie que j'ai connue quand j’étais petite et l'Éthiopie, aujourd'hui, ne sont plus les mêmes. Si je ne peux pas sortir sans craindre qu'il m'arrive quelque chose, je choisis n'importe où pour habiter sauf là-bas. Depuis 2017, c'est un peu dur de vivre en Éthiopie, parce qu'il y a beaucoup de guerres. Il y a beaucoup de gens qui meurent à cause juste de leur ethnie. Donc moi, Dieu merci, j'ai tenté ma chance et j'ai trouvé ici, en France, pour habiter.”

“On échange notre culture ici avec les gens”

La jeune femme est arrivée à Oloron-Sainte-Marie pour suivre une formation afin de devenir aide à domicile. Une fois arrivée sur le sol français, Melat s’est rapidement plu dans la commune. “Ça, c'est trop joli, la vue. J'aime la nature, donc ici, il y en a beaucoup, de la nature, à Oloron. Moi, j'aime l'alimentation sucrée, les pâtisseries. Ici, c'est trop bon. Et aussi, j'ai goûté une chose qui s'appelle ‘coq au vin’. C'est trop bien, ça a le goût comme le vin et la viande ensemble. Ça, c'est mon préféré”, énumère-t-elle.

En plus d’apprendre les coutumes françaises, Melat apprécie de renseigner les autres sur son pays. “Beaucoup de personnes ne savent pas où c'est, l'Éthiopie. Mais ils savent que l'Éthiopie, c'est en Afrique, mais en Afrique, on a 54 pays. Mais j'ai expliqué quand même, moi aussi, j'ai présenté ma culture ici: les plats, toutes les choses... On échange notre culture ici avec les gens.”