Ethiopie : la population d’Oromia se soulève contre les saisies de terre

Pour la deuxième journée consécutive, des foules immenses ont envahi le 8 mars 2019 les rues des principales villes et agglomérations de l’Etat régional d’Oromia, une vaste région s’étendant de l’est au sud-ouest du pays et englobant la capitale Addis-Abeba.

A Adama, Shashemene, Zssela ou Bale Robe, pour ne citer que celles-là, l’origine de la colère des manifestants était la même contre l’Administration de l’épargne et la construction de logements (AASHDE) : la construction et l’attribution de milliers de logements en copropriété de manière illégale.

Selon Africanews, l’administration municipale aurait alloué en début de semaine quelque 12 000 appartements sur les 51 000 construits par le gouvernement pour résoudre la grave pénurie de logement.

De son côté, le site d’information éthiopien Ezega news précise que les attributions se sont faites à l’aide d’un système de loterie informatisé. Les gagnants du tirage au sort, dirigé par le maire adjoint d’Addis-Abeba, ont reçu des appartements avec trois, deux ou une chambre à coucher ainsi que des studios. Lors du tirage au sort, le responsable municipal, Takele Uma Banti, a toutefois précisé que les familles des agriculteurs touchés avaient été incluses dans l’allotissement sans passer par la loterie.

"Nous voudrions dire que votre souffrance est la nôtre, en particulier pour ceux d’entre vous qui ont perdu leurs terres agricoles et qui ont été exposés à la crise économique et sociale", a déclaré le maire-adjoint.

Car c’est surtout le mode d’acquisition des terres sur lesquelles ces logements ont été construits qui a déclenché le mouvement de protestation. Selon des manifestants cités par BBC Afrique, des milliers d’agriculteurs forcés de quitter leur terre ont reçu des indemnités "dérisoires" ne tenant pas compte de la valeur foncière réelle.

BBC English service, CNN, Euro News, Reuters, Washington Post etc won’t tell you this, but in tens of cities in #Ethiopia’s #Oromia state millions of people (mostly youth-Qeerroo) have taken to streets again to protest expansion of Finfinne/Addis into Oromia & continued abuses pic.twitter.com/Ifr7p6BXTr