VIDEO. Comment le rhinocéros blanc du Sud a-t-il reconquis l\'Afrique ?

17000 %. C'est le pourcentage d'augmentation de la population des rhinocéros blancs depuis un siècle. Le rhinocéros blanc du Nord est au bord de l'extinction avec seulement deux femelles en vie mais l'autre sous-espèce, le rhinocéros blanc du Sud, se porte beaucoup mieux.

D'éteinte à "quasi menacée"

À la fin du 19ème siècle, on pensait pourtant qu'elle avait disparu. Mais en 1895, une population de moins de 100 individus a été découverte dans la province de Kwazulu-Natal, en Afrique du Sud. La même année, la zone a obtenu le statut de réserve, la première du genre sur le continent africain. Grâce à ce statut et à la mise en place de mesures de protection, la population a rapidement augmenté.

Dans les années 1950-1960, les effectifs sont devenus assez nombreux pour réintroduire l'espèce dans plusieurs régions où elle avait disparu. L'espèce a pu se rétablir dans la majeure partie de son ancienne aire de répartition, jusqu'à atteindre 21300 individus en 2012, la faisant du statut d'éteinte à "quasi-menacée" en l'espace d'un siècle.

L'espèce de nouveau menacée ?

Mais depuis 10 ans, la population diminue à nouveau. Cela s'explique notamment par l'augmentation du braconnage pour alimenter le marché asiatique où les cornes sont utilisées dans certaines médecines traditionnelles ou consommées en boisson. Entre 2012 et 2017, la population du rhinocéros blanc du Sud a diminué de 15 %, passant de 21 300 à 18 000 individus. Entre 2015 et 2018, à l'échelle du continent, le braconnage des différentes espèces de rhinocéros a diminué de plus de 30 %.