Maroc : le plus vieux rucher du monde menacé par la sécheresse

Dans l’atlas marocain se trouve le plus vieux rucher du monde. Seulement, en raison de la sécheresse, ce dernier est menacé. Sur place, les apiculteurs s’inquiètent pour leur avenir.

Depuis cinq siècles, le plus vieux et plus grand rucher traditionnel au monde est encré à flanc de montagne dans l’atlas marocain. Il a été érigé par des familles d’apiculteurs qui l’entretiennent depuis des générations. Ici, des dizaines de milliers d’abeilles produisent un miel exceptionnel, répandu dans tout le royaume. Ce trésor du patrimoine est aujourd’hui menacé. Les abeilles ne bourdonnent plus comme avant. Depuis des mois, des colonies entières sont décimées par le réchauffement climatique.

Des revenus en baisse

Les ruches sont pourtant idéalement situées, au cœur d’une réserve de biodiversité unique. Seulement, thyms, lavandes et arganiers sont désormais asséchés. Il n’y a plus une fleur à butiner pour les abeilles. Brahim Chtoui, président de l’association du rucher d’Inzerki, résume : "Pas de fleur, pas d’œuf, pas d’abeille. C’est ça le problème." Moins d’abeilles pour lui, c’est aussi moins de miel à récolter et à vendre. Sa production est entièrement artisanale et repose en partie sur l’utilisation d’un couscoussier. L’apiculteur et son frère attendent une récolte catastrophique en 2022. Cette situation a poussé de nombreuses familles à quitter le village.