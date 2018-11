En Afrique, les albinos défilent contre les préjugés

Faire partie d’une minorité peut parfois être compliqué. En Afrique de l’est, les albinos sont stigmatisés. Ils sont victimes de croyances et de superstitions. Les persécutions peuvent aller extrêmement loin : les albinos peuvent même être assassinés à cause du caractère magique qu’on leur prête. Avec l’élection de monsieur et madame East Africa, ils souhaitent s’affirmer au sein de la société : revendiquer leur différence, combattre les préjugés.

"Je veux être sur le devant de la scène"

"Je suis candidat au concours de beauté car je veux être sur le devant de la scène et représenter l’albinisme, explique l’un d’entre eux. Je veux aussi sensibiliser les gens en commençant par les parents de jeunes albinos". Pour rappel, comme le définit le site de "Sciences et Avenir", les albinos sont généralement caractérisés par des cheveux et des yeux clairs, en raison d’un défaut de production du pigment mélanique.