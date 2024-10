Reportage Egypte : le Grand musée du Caire ouvre au public une douzaine de nouvelles galeries

Le Grand musée égyptien ouvre partiellement ses portes. L’inauguration, sans cesse repoussée depuis 2021, se fait désormais petit à petit. Après le hall l’année dernière, une douzaine de galeries sont ouvertes au public, mercredi 16 octobre.

La monumentale statue de Ramsès II accueille le visiteur dans le hall du Grand musée égyptien du Caire, au pied des pyramides. Ce musée a pour ambition de remplacer celui, centenaire, du centre de la capitale égyptienne. Niy, arrivé d’Allemagne avec ses enfants, connaît désormais les deux, l'ancien et le moderne : "J’aime tout ce qui est vieux donc je trouve que l’ancien est bien, mais bien sûr pour l’avenir ici c’est plus spacieux, il a un filtre futuriste. Donc je pense qu’il y a des avantages pour le nouveau [musée] mais pour l’ancien aussi."

"Plus de 160 vitrines"

Prévue pour 2021, l’inauguration de ce qui doit être le plus grand musée archéologique du monde a été maintes fois repoussée. D’abord en raison de la pandémie de Covid-19, puis en raison de problèmes plus structurels liés notamment au paiement des différents prestataires du Grand musée égyptien. Le pouvoir égyptien a donc décidé d’ouvertures progressives.

D’abord le hall il y a un an, et désormais une douzaine de galeries qui retracent plus de 3 000 ans d’histoires, explique Al Tayeb Abbas, conseiller auprès du ministre des Affaire archéologiques : "Aujourd'hui, nous sommes ici pour annoncer l'ouverture des galeries principales, qui sont des espaces supplémentaires à une première pré-ouverture. Il y a plus de 160 vitrines avec des artefacts comme ceux que vous voyez derrière moi."

Une proto-inauguration donc, qui n’empêche pas Doah, 24 ans, de ressentir, entre deux selfies, de la fierté pour le travail accompli par le régime égyptien : "C’est important qu’il y ait quelque chose de nouveau dans notre pays. Cela remplace l’ancien musée et on voit vraiment une grande différence et l’effort qui a été fait." L’inauguration officielle du Grand musée égyptien, qui aura coûté plus d’un milliard de dollars, devrait réunir chefs d’Etat et de gouvernement, mais pas avant 2025.