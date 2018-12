Mohamed Salah menace-t-il véritablement de quitter Liverpool ?

Mohamed Salah, 26 ans, est l'un des meilleurs joueurs du championnat anglais. Mais, depuis quelques jours, une rumeur enfle à son propos. Le joueur d'origine égyptienne menacerait de quitter Liverpool, car le club souhaite recruter un attaquant israélien. Les médias se sont rapidement emparés de l'affaire. Les politiques français s'en mêlent également. La députée Valérie Boyer s'indigne sur Twitter : "j'espère que cette info est une fake news", et appelle à une sanction le cas échéant.

Une intox démentie par les proches du joueur

Pourtant, cette information est une intox et part de médias égyptiens. Ils réagissent à la possible association sur le terrain entre Salah, leur compatriote, et Dabbur, l'Israélien. Ils se demandent si la star de Liverpool va accepter le nouveau venu. Le problème est que cette interrogation des médias égyptiens est ensuite relayée par des médias israéliens comme une déclaration de Mohamed Salah. Cette intox a été démentie par des proches du joueur, déclarant que Salah était un "professionnel" et que le recrutement de son club n'était "pas son problème".