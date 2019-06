Les tribulations politiques de l'équipe de foot algérienne pour rejoindre l'Egypte où se joue la CAN 2019

Les footballeurs algériens sont arrivés au Caire, en Egypte, le 18 juin. L’avion spécial des Verts de la compagnie nationale Air Algérie venait du Qatar, après une escale "politique" au Liban.

Une dizaine de supporters a accueilli la délégation algérienne aux cris de "one, two, three, viva l’Algérie !" ou encore "Allahou Akbar Andy Delort !" (nom d'un des joueurs de l'équipe) à l'aéroport du Caire où s'est posé, le 18 au soir, l'avion d'Air Algérie transportant l'équipe de foot algérienne, selon le site La Gazette du Fennec (animal qui a donné son nom à l'équipe nationale algérienne).

Mais derrière cet atterrissage, la politique n'était pas loin. En effet, selon plusieurs sources algériennes, l'équipe des Fennecs qui était au Qatar pour terminer sa préparation à la CAN (Coupe d'Afrique des Nations) n'a pas eu le droit de voler directement de Doha vers Le Caire. En effet, en raison de la crise entre l'émirat et d'autres pays de la région, notamment l'Arabie saoudite (qui a fermé sa frontière avec le Qatar) et l'Egypte, les liaisons directes entre le Qatar et les pays proches de l'Arabie sont impossibles. La crise entre les deux voisins remonte à 2017. Officiellement, l'Arabie reproche au Qatar d'être trop proche de l'Iran alors que les deux pays ont des approches différentes dans la politique régionale.

Résultat, le vol de "la compagnie nationale (algérienne) a été contraint de faire une escale au Liban et ce, à cause des lois égyptiennes interdisant aux avions en provenance du Qatar de se poser sur ses sols", écrit le site Observalgerie.

L'équipe algérienne est en Egypte pour participer à la 32e édition de la Coupe d’Afrique des nations (CAN 2019), prévue du 21 juin au 19 juillet. L’Algérie évoluera dans le groupe C et jouera son premier match contre le Kenya le 23 juin.