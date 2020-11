Égypte : une centaine de sarcophages intacts ont été découverts

Plus de 100 sarcophages vieux de plus de 2 000 ans ont été découverts samedi 14 novembre dans la nécropole de Saqqara, en Égypte. À l'intérieur de l'un d'entre eux se trouve une somptueuse momie particulièrement bien conservée et ornée de hiéroglyphes colorés. Sa radiographie a révélé un squelette en parfait état : sans doute celui d'un juge de la sixième dynastie datant de plus de 4 000 ans. "Jusqu'à présent, nous n'avons découvert que 1 % de ce qui se trouve à Saqqara. Si nous continuons à creuser, nous devrions trouver des tombes humaines et animales de tous les âges", a annoncé Khaled Al-Anany, ministre égyptien des Antiquités et du Tourisme.

Un atelier de fabrication de cercueils en bois

Les sarcophages découverts étaient enterrés à 12 mètres de profondeur dans la nécropole. Les fouilles se poursuivent. "Il existe à cet endroit un atelier de fabrication de cercueils en bois. Nous ne l'avons pas encore découvert, mais nous espérons le trouver très bientôt", a déclaré Mostafa Waziri, secrétaire général du congrès suprême des antiquités.