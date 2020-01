Égypte : un musée pharaonique

Situé entre la ville du Caire et les légendaires pyramides de Gizeh, le plus grand musée d'égyptologie du monde s'apprête à accueillir ses premiers visiteurs, et ce 18 ans après le début de sa construction. Nommé le Grand Musée égyptien, ce musée de 50 000 m2 dont l'étude de projet s'était terminée le 4 février 2002 est deux fois plus grand que le Louvre. Il possède une série de colonnes de béton imposantes qui contiendront autour de 50 000 artéfacts et dévoilera au total 100 000 pièces, dont l'intégralité du trésor du célèbre pharaon Toutankhamon.

Le Grand Musée égyptien aura coûté près d'un milliard d'euros

38 000 objets en provenance de l'ancien musée du Caire ont déjà été restaurés et 20 000 seront présentés pour la première fois. Le Grand Musée égyptien devrait accueillir 4 millions de visiteurs la première année. Il aura coûté près d'un milliard d'euros.