Égypte : quatre touristes français ont péri dans un accident de car

De l’accident, il ne reste plus qu'une épave, un bus touristique complètement carbonisé au milieu d’une route désertique du sud de l’Égypte, mercredi 13 avril. Quelques heures plus tôt, le bus est entré en collision avec le véhicule d’un pêcheur. Deux hommes munis d’un extincteur ont tenté d’éteindre l’incendie, en vain. L’accident a fait 10 morts, dont 4 Français, un Belge et 5 Égyptiens. Quatorze autres touristes sont blessés, dont 8 Français. Une proche d'une victime raconte : "Malheureusement, la maman de mon beau-frère n’a pas pu sortir à temps du car avant l’explosion".



Les accidents de la route sont courants en Égypte

Les touristes étaient partis d’Assouan, en route pour visiter le célèbre temple d’Abou Simbel (Égypte). À l’hôpital universitaire, où les blessés sont pris en charge, le directeur de l’hôpital se veut rassurant. "Pour neuf ou dix des blessés, les blessures sont légères, on leur a prescrit des soins et on les a laissé sortir", a déclaré Dr Ashraf Mabad, directeur des hôpitaux universitaires d'Assouan (Égypte). Les accidents de la route sont courants en Égypte. Les routes sont souvent mal entretenues et le code de la route peu respecté.