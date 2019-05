Égypte : nouvelle attaque contre un bus de touristes

Un bus de touristes a été victime d'une attaque à la bombe dimanche 19 mai, près des pyramides de Gizeh, en Égypte. 17 personnes ont été blessées. Un deuxième attentat, en l'espace de cinq mois dans ce périmètre, qui inquiète les autorités égyptiennes. "Le précédent, en décembre dernier, avait coûté la vie à quatre personnes, trois touristes vietnamiens et leur accompagnateur égyptien, selon le même mode opératoire : une bombe qui avait sauté au passage de leur bus", rappelle le correspondant de France Télévisions au Proche-Orient Franck Genauzeau.

Ces attaques interviennent alors que l'Égypte voit enfin le tourisme redémarrer, après des années d'incertitudes, liées à la révolution en 2011. Pour l'heure, cet attentat n'a pas été revendiqué, "mais on sait que les autorités égyptiennes luttent depuis des années et sans succès contre plusieurs groupes radicaux dans la péninsule du Sinaï, et notamment contre Daech", poursuit le journaliste. Une menace terroriste qui met en péril la reprise économique du pays alors que l'Égypte s'apprête à accueillir la Coupe d'Afrique des Nations (CAN).

