Egypte : l'ancien président issu des Frères musulmans Mohamed Morsi est mort après une audition au tribunal

D'après des sources sécuritaire et judiciaire à l'AFP, l'ancien président, en détention depuis 2013, a parlé devant un tribunal avant de s'effondrer lundi, puis d'être emmené à l'hôpital où il est mort. Il avait 67 ans.

L'ancien président égyptien issu des Frères musulmans, Mohamed Morsi, est mort à l'âge de 67 ans au Caire (Egypte) après une audition au tribunal, lundi 17 juin, ont indiqué à l'AFP des sources sécuritaire et judiciaire. Selon ces mêmes sources, l'ancien président, en détention depuis 2013, a parlé devant un tribunal avant de s'effondrer, puis d'être emmené à l'hôpital où il est décédé.

Mohamed Morsi, issu du mouvement islamiste des Frères musulmans, était devenu en 2012 le premier président librement élu de l'histoire de l'Egypte, un an après la "révolution du Nil" et la chute de son prédécesseur, Hosni Moubarak. Il avait lui-même été renversé par l'armée un an plus tard, après de grandes manifestations contre son pouvoir. Le chef de l'armée, le maréchal Abdel Fattah el Sissi, s'est par la suite fait élire président.

Mohamed Morsi purgeait une peine de sept ans de prison, pour avoir falsifié des documents en vue de sa candidature à la présidentielle en 2012.