Égypte : Emmanuel Macron face au dossier des droits de l'homme

Le président de la République effectue un voyage officiel en Égypte jusqu'à mardi 29 janvier. "Le temps fort de cette deuxième journée ce sera lundi 28 janvier avec la rencontre entre Emmanuel Macron et son homologue égyptien Abdel Fattah al-Sissi. Il sera question de coopération militaire, de lutte contre les réseaux terroristes, d'accords économiques, mais aussi de l'épineux dossier des droits de l'homme en Égypte", explique l'envoyé spécial de France 2 Franck Genauzeau, en direct du Caire.

Des réponses très attendues

"Dans le pays, les opposants sont emprisonnés ou disparaissent. Un pays où les athées et les homosexuels sont traqués, un pays où il est quasiment impossible de manifester. Il y a un an et demi, lorsque Abdel Fattah al-Sissi s'était rendu à Paris, Emmanuel Macron avait dit ne pas avoir de leçons à donner en matière de droits de l'homme. Cette fois-ci, le président de la République souhaite durcir le ton et veut, dit-il, s'exprimer de façon plus tranchée face à cet allié stratégique, certes, mais qui devient bien embarrassant dans ce dossier des droits de l'homme. Les réponses et positions d'Emmanuel Macron dans ce dossier seront donc très attendues", estime Franck Genauzeau.

