Égypte : dix personnes tuées, dont quatre Français, dans un accident de car

Mercredi 13 avril, un groupe de Français et Belges a été victime d'un accident de car en Égypte. Il y a dix morts, dont quatre Français. Une dizaine de personnes sont également blessées.

Une carcasse de ferraille carbonisée, en plein désert : c'est tout ce qu'il reste du bus de touristes qui a heurté, dans la matinée du mercredi 13 avril, un autre véhicule dans le sud de l'Egypte. Une collision dans laquelle ont péri dix personnes : cinq Égyptiens, quatre Français, et une Belge. Dans des images tournées peu après l'accident, on voit l'avant du bus en flammes. Malgré la chaleur qui s'échappe du brasier, deux hommes équipés de petits extincteurs tentent d'intervenir. Mais, quelques minutes plus tard, le bus s'embrase complètement.



La piste accidentelle est privilégiée

Selon de premiers éléments d'enquête, le bus serait entré en collision avec un pick-up sur la route entre les villes égyptiennes d'Abou Simbel et Assouan. Outre les dix tués, au moins 14 personnes ont été blessées, selon le directeur de l'hôpital d'Assouan. Selon le gouverneur de la région d'Assouan, la piste accidentelle est pour l'instant privilégiée. La vitesse des véhicules pourrait être en cause.