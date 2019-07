Égypte : des compagnies aériennes suspendent leurs vols

Des avions de British Airways subitement cloués au sol. Depuis samedi 20 juillet, plus aucun d'entre eux ne décolle à destination du Caire, en Égypte. À l'aéroport de Heathrow, en banlieue de Londres, cette décision a surpris les passagers. Certains sont repartis chez eux sans savoir quand ils pourront décoller. La compagnie aérienne a annulé tous ses vols pour Le Caire pendant sept jours. La raison : un risque terroriste. Sur le site britannique des Affaires étrangères, dans les conseils aux voyageurs pour l'Égypte, il est indiqué : "Il y a un risque d'élevé d'acte terroriste contre l'aviation".

Air France maintient sa desserte

Sur les réseaux sociaux, des clients ont publié une lettre semblant émaner de British Airways : "La sûreté et la sécurité de nos passagers et de nos équipages sont toujours notre priorité et nous ne ferions jamais voler un avion si nous n'étions pas sûrs de sa sécurité", peut-on lire. Toutes les compagnies n'ont pas pris la même décision. Après 24 heures de suspension, les vols de Lufthansa viennent de reprendre. Quant à Air France, elle annonce qu'elle suit l'évolution de la situation en Égypte, mais qu'elle maintient sa desserte de l'aéroport du Caire.

