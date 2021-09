Égypte : Al Masa, une nouvelle capitale en pleine construction

Quand il n’y a plus assez de place dans une capitale pour accueillir de nouveaux habitants, on peut étendre ses faubourgs ou tout simplement construire une nouvelle ville. C’est le choix de l’Égypte, qui est en train de bâtir une nouvelle capitale administrative, loin du Caire, dans le désert. Au pays des pyramides, ce n’est pas si étonnant. La nouvelle ville se dresse à l’horizon, comme un mirage.

Six millions d’habitants à loger

On voit notamment une tour de 300 m de haut, la plus grande d’Afrique. Rien qu’ici, travaillent plus de 8 000 ouvriers. La Chine est le principal investisseur de ce centre financier. Avec ses 80 étages, cette tour doit être le symbole d’une Égypte résolument tournée vers l’avenir. Ce chantier pharaonique comprend également un aéroport international, des écoles et universités, des hôpitaux, des lieux de culte et de quoi loger plus de six millions d’habitants… Le but est de désengorger Le Caire.