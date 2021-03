Canal de Suez : une tentative de renflouer le porte-conteneurs a échoué

Encore raté. Une tentative de renflouer le porte-conteneurs de 400 mètres de long coincé depuis quatre jours en travers du canal de Suez a échoué vendredi 26 mars, a annoncé la Bernhard Schulte Shipmanagement (BSM), compagnie basée à Singapour qui assure la gestion technique du navire.

Une opération visant "renflouer le navire" le 26 mars "n'a pas réussi", précise BSM dans un communiqué, ajoutant que "deux remorqueurs supplémentaires de 220 à 240 tonnes" arriveront d'ici le 28 mars pour aider à la remise à flot du navire.

L'incident survenu mardi et provoqué par des vents violents combinés à une tempête de sable, selon différentes sources, a entraîné des embouteillages massifs sur cette voie d'eau par laquelle transite 10% du commerce maritime mondial. D'après la revue spécialisée Lloyd's list, plus de 200 navires sont bloqués aux deux extrémités et dans la zone d'attente située au milieu du canal, entraînant d'importants retards dans les livraisons de pétrole et d'autres produits, avec une brève répercussion sur les cours de l'or noir mercredi.