Canal de Suez : le propriétaire du navire coincé espère un déblocage dès samedi soir

La société mandatée pour le "sauvetage" de l'"Ever Given" s'était auparavant montrée plus prudente, évoquant "des jours voire des semaines" pour assurer le déblocage du navire.

Vers une sortie de crise rapide ? Le propriétaire du porte-conteneurs qui obstrue depuis mardi le canal de Suez, en Egypte, a dit avoir bon espoir que le navire soit débloqué dès samedi 27 mars dans la soirée, alors que des jours voire des semaines étaient précédemment évoqués.

"Nous sommes en train d'éliminer les sédiments, avec des outils de dragage supplémentaires", a déclaré Yukito Higaki, le président de la compagnie japonaise Shoei Kisen lors d'une conférence de presse vendredi dont fait état la presse japonaise de samedi. Il a dit espérer un déblocage du Ever Given pour "demain [samedi] soir", c'est-à-dire dans la nuit de samedi à dimanche au Japon.

"Le navire ne prend pas l'eau. Il n'y a aucun problème avec ses gouvernails et ses hélices. Une fois qu'il aura été renfloué, il devrait pouvoir fonctionner", a ajouté le dirigeant.

D'autres hypothèses moins optimistes

La société mandatée pour le "sauvetage" de l'Ever Given s'était auparavant montrée plus prudente, évoquant "des jours voire des semaines" pour assurer le déblocage du navire et la reprise du trafic sur le canal qui voit passer 10% du commerce maritime international, selon des experts.

Une opération menée vendredi par l'Autorité égyptienne du canal de Suez avec l'aide de remorqueurs "n'a pas réussi", a indiqué la Bernhard Schulte Shipmanagement, compagnie basée à Singapour qui assure la gestion technique du navire. "Deux remorqueurs [égyptiens] supplémentaires de 220 à 240 tonnes" doivent arriver d'ici dimanche pour une nouvelle tentative, selon cette société. Des excavatrices ont commencé à creuser la berge mercredi et des dragues à aspirer le sable sous le navire vendredi, pour faciliter le travail des remorqueurs.