Zimbabwe : le nouveau billet de 50 dollars insuffisant pour acheter une miche de pain

Un nouveau billet de banque de 50 dollars zimbabwéens, plus grosse coupure à ce jour, est entré en circulation dans ce pays d'Afrique australe plombé par l'inflation et vaut... à peine 50 cents d'euro (60 cents de dollar). La Banque centrale du Zimbabwe a annoncé l'introduction de ce nouveau billet mardi 6 juillet, insuffisant pour acheter une miche de pain. Il a immédiatement ravivé les souvenirs de l'hyperinflation observée il y a plus de dix ans : quand la hausse des prix était devenue incontrôlable, les coupures de l'époque pouvaient atteindre jusqu'à 100 milliards de dollars.

Hopewell Chin'ono, journaliste primé et critique du gouvernement, s'est moqué du nouveau billet de banque qui, au taux de change officieux du marché noir, ne vaudra que 0,30 euro (0,35 dollar américain) : "Cela vous dit quelque chose sur l'inflation, quand vous avez besoin de 3 billets de votre plus haute dénomination monétaire pour acheter une bière convenable au supermarché", a-t-il tweeté.

