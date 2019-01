La paix signée entre l'Ethiopie et l'Erythrée permet la réouverture d'un troisième poste-frontière

Nouveau signe de la normalisation des relations bilatérales, la réouverture le 7 janvier 2019 du point de passage entre Humera (Ethiopie) et Oum Hajer (Erythrée) garantit la libre circulation des biens et des personnes entre les deux pays encore ennemis il y a moins d'un an.

Cette jeune femme arborant les drapeaux éthiopien et érythréen fête à Addis Abeba l'accord de paix signé entre les deux pays en juillet 2018, après vingt ans d'hostilités. (TIKSA NEGERI / X03719)