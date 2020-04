Covid-19 : l'Union européenne débloque 15 milliards d'euros pour aider les pays les plus vulnérables

La priorité sera accordée à l'Afrique, qui compte 90% des pays les plus vulnérables dans le monde. Ce soutien financier est destiné, pour l'essentiel, à faire face aux conséquences économiques et sociales de la pandémie.

L'UE va garantir plus de 15 milliards d'euros pour aider les pays les plus vulnérables en Afrique et dans le reste du monde à lutter contre la pandémie, a annoncé le 7 avril 2020 la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. "L'Afrique pourrait connaître, dans quelques semaines, les mêmes problèmes que ceux auxquels nous sommes confrontés en Europe. Elle a besoin de notre aide pour ralentir la propagation du virus", a-t-elle averti dans un message vidéo en plusieurs langues mis en ligne sur son compte twitter. "C'est pourquoi l'Union européenne garantit plus de 15 milliards d'euros pour aider nos partenaires du monde entier à lutter contre les coronavirus", a-t-elle expliqué.

La présidente de la Commission européenne a assuré que "plus d'argent viendra des gouvernements nationaux". Les ministres européens chargés du Développement sont appelés à se prononcer sur cette proposition.

Priorité à l'Afrique

Le soutien financier proposé est de 15,6 milliards d'euros, a précisé une source européenne à l'AFP. Il est constitué par des fonds non encore dépensés, réorientés pour lutter contre le Covid-19, des réserves du Fonds européen pour le Développement (FED) et des garanties données par le Fonds européen pour le développement durable, selon cette source.

La priorité sera accordée à l'Afrique, qui compte 90% des pays les plus vulnérables. Les autres bénéficiaires seront les pays du Proche-Orient qui accueillent des réfugiés, les pays des Balkans occidentaux, les pays dits du voisinage (Arménie, Ukraine) et quelques pays d'Amérique latine et des Caraïbes.

L'essentiel du soutien financier, soit près de 13 milliards, est destiné à aider ces pays à faire face aux conséquences économiques et sociales de la pandémie. Un soutien aux systèmes de santé est également prévu ainsi qu'une réponse aux besoins humanitaires et sanitaires, a-t-on précisé.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell avait annoncé vendredi 3 avril la préparation d'un "paquet d'aides financières" pour l'Afrique et d'autres régions en difficulté, ajoutant que "la pandémie ne pourra pas être vaincue, si elle ne l'est pas partout".

"Nous pouvons vaincre l'épidémie en Europe, mais si nous ne la vainquons pas en Afrique, nous resterons également menacés"Josep BorrellHaut Représentant de l'UE pour les Affaires étrangères

"Nous faisons face à une pandémie mondiale. Depuis le premier cas en décembre dernier, le virus a atteint pratiquement tous les pays du monde et sa propagation rapide a eu un impact profond sur nos sociétés, nos économies et nos systèmes de santé", a rappelé Ursula von der Leyen.

l'UE veut une "réponse mondiale coordonnée"

Le soutien de l'UE vise à inciter les autres organisations internationales, notamment le Fonds monétaire international, mais aussi de grands pays, notamment la Chine, à prendre leur part dans le sauvetage des pays du continent africain, a expliqué un diplomate européen.

Mais les ressources financières vont se faire de plus en plus rares. Même au sein de la zone euro, les discussions sont très difficiles. Les ministres européens des Finances ne sont pas parvenus à s'entendre le 8 avril 2020, après une nuit entière de discussions, sur une réponse économique commune face à la récession qui menace. Les pays du sud de l'Europe réclament "un effort financier sans précédent" et une certaine "mutualisation de la dette", ce que quelques pays du nord de l'Europe refusent.