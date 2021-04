Très peu de jeunes dans les parlements du monde : deux pays sortent du lot en Afrique

La part des parlementaires de moins de 30 ans a légèrement augmenté dans le monde, selon un rapport de l'Union interparlementaire (UIP) sur la représentation juvénile dans les parlements nationaux. Deux petits pays africains, la Gambie et Djibouti, se démarquent avec un taux de 10% de jeunes députés.

Un "déficit" de jeunes parlementaires

Le rapport de l’Union interparlementaire (UIP) classe les pays en fonction du nombre de députés de moins de 30 ans, de moins de 40 ans et de moins de 45 ans. Dans le classement général, on retrouve les plus jeunes parlementaires au monde dans les pays nordiques avec en tête la Norvège (13,61%), mais aussi dans deux pays d'Afrique subsaharienne, la Gambie (10,34%) et Djibouti (9,23%). C’est plutôt une bonne nouvelle lorsque l’on sait que seuls 2,6% des parlementaires à travers le monde ont moins de 30 ans.

L'étude souligne "un déficit important" dans la représentation politique des jeunes, alors que la moitié de la population mondiale a moins de 30 ans.

"Pour être au service du peuple, la démocratie doit représenter l’ensemble de la population" Duarte Pacheco, président de l'Union interparlementaire (IEP)

L'âge de l'éligibilité compte

Les données recueillies par l’Union interparlementaire précisent que l’abaissement de l’âge minimum pour se présenter aux élections conduit à un âge moyen plus bas au sein des chambres parlementaires. La notion se confirme au Danemark et en Suède où l’âge requis pour se présenter aux législatives est de 18 ans.

Sur le continent africain, le Nigeria a réussi à rajeunir son Parlement en abaissant l’âge de l’éligibilité à 25 ans. Mais les moins de 25 ans, qui représentent 60% de la population, restent très peu représentés au Parlement et sont largement en marge de la vie politique. En revanche, Djibouti ne s’inscrit pas forcément dans cette logique puisque ce petit pays compte près de 10% de députés de moins de 30 ans alors que l’âge minimum requis pour être éligible au Parlement est de 23 ans. Dans 69% des pays, l’âge de vote est inférieur à l’âge minimum légal pour exercer un mandat parlementaire.

L'importance des quotas

Les données recueillies pour le rapport de l’UIP confirment que le fait d'imposer des quotas permet de renforcer la représentation des jeunes dans les Parlements. Les quotas préconisés par l’Union interparlementaire peuvent prendre différentes formes, avec des sièges réservés, des quotas imposés par la loi ou des quotas de partis pour les jeunes parlementaires.

Seuls quatre pays – le Rwanda, le Maroc, le Kenya et l’Ouganda – ont des sièges spécialement réservés aux représentants des jeunes. Les pays qui ont adopté des quotas de jeunes l’ont fait après avoir introduit des quotas de genre, qui ont permis de faire évoluer la situation. A titre d’exemple, le Rwanda est aujourd’hui le pays qui compte le plus de femmes au Parlement, avec plus de 61% de députées.