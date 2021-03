Les islamistes radicaux shebab appellent à frapper "les intérêts américains et français" à Djibouti

Le chef des islamistes radicaux somaliens shebab a appelé à frapper "les intérêts américains et français" à Djibouti, dans une vidéo diffusée samedi 27 mars, à moins de deux semaines de l'élection présidentielle dans ce petit pays de la Corne de l'Afrique.

Dans cette vidéo, Ahmed Diriye - également connu sous le nom d'Ahmed Umar Abu Ubaidah - s'en prend au président djiboutien Ismaël Omar Guelleh, au pouvoir depuis 1999 et qui brigue un cinquième mandat, qu'il est assuré de remporter, lors de la présidentielle du 9 avril. Il a "transformé Djibouti en une base militaire d'où chaque guerre contre les musulmans en Afrique de l'Est est planifiée et exécutée", affirme-t-il, en appelant les musulmans du pays à "faire des intérêts américains et français à Djibouti la priorité absolue de (leurs) cibles".

Du fait de sa position géographique unique aux confins de l'Afrique et de la péninsule arabique, face au détroit de Bab el-Mandeb qui relie la mer Rouge au golfe d'Aden, Djibouti abrite de nombreuses bases militaires étrangères. Cette ancienne colonie française accueille l'un des plus gros contingents français en Afrique (environ 1 500 militaires).