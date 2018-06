Des employés de Médecins sans frontières ont "recouru à des prostituées" en Afrique, selon la BBC

L'ONG a dit prendre "au sérieux" ces accusations, qu'elle n'a toutefois pas été en mesure de confirmer.

Des travailleurs humanitaires de Médecins sans frontières (MSF) ont eu recours à des prostituées durant leurs missions en Afrique, affirme la BBC (en anglais), jeudi 21 juin, citant des lanceurs d'alertes anonymes, dont l'un rapporte que des médicaments auraient été échangés contre des relations sexuelles.

Interrogée par l'AFP, l'ONG a dit prendre "au sérieux" ces accusations, qu'elle n'a toutefois pas été en mesure de confirmer, et appelé "quiconque ayant des inquiétudes de les signaler via les mécanismes de signalement confidentiel de MSF de manière à ce que nous puissions agir".

Nous ne tolérons pas les abus, le harcèlement et l'exploitation au sein de MSF.MSFà l'AFP

"Les filles étaient très jeunes"

Selon la BBC, ces accusations visent des logisticiens, et non des médecins ou infirmiers, en poste au Kenya, au Liberia et en Afrique centrale. "Il y avait ce collègue plus âgé, qui a installé une femme dans la base (de l'ONG). Il était clair que c'était une prostituée mais il l'appelait sa petite amie. Elle passait nuit après nuit avec lui", a raconté une des anciennes employées, qui travaillait auprès de malades du sida en Afrique centrale.

Une autre a dit avoir vu un membre expérimenté de l'équipe, posté au Kenya, ramener des filles dans les logements de MSF. "Les filles étaient très jeunes et la rumeur disait qu'elles étaient des prostituées", a-t-elle dit, ajoutant qu'il était "implicite" qu'elles étaient là pour le sexe.