De l'eau croupie pour 30% de la population mondiale

30% de la population mondiale n'a toujours pas d'accès direct à l'eau potable, selon l'ONU. Le problème concerne surtout les pays d'Afrique noire et certains pays d'Asie puisqu'en Europe et en Amérique, tout le monde ou presque est raccordé à l'eau courante. Mais il y a plus grave. 1,8 milliard de personnes consomment de l’eau contaminée par des matières fécales, ce qui les expose au choléra, à la dysenterie ou à encore à la poliomyélite.

Gaspillage en France

Une eau insalubre couplée à un assainissement insuffisant qui engendre 840 000 morts par an. En France, les problèmes liés à l'eau tournent autour du gaspillage. Le dernier numéro de l'émission "Cash Investigation" diffusé sur France 2 expliquait qu'un litre d'eau sur cinq n'arrivait jamais au robinet en raison des fuites dans le réseau des canalisations.

