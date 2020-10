Youssou N'dour intègre l'Académie royale de musique de Suède, "une fierté" pour l’Afrique

Le chanteur et compositeur sénégalais se fait l'écho de la musique traditionnelle africaine en collaborant avec des artistes du monde entier.

Youssou N'dour figure parmi les neuf nouveaux membres de la prestigieuse Académie royale de musique de Suède. L'artiste sénégalais a été présenté comme un "innovateur" de la musique traditionnelle ouest-africaine.

L'académicien africain

Youssou N'dour, premier Africain à rejoindre cette prestigieuse institution fondée au 18e siècle, n'est pas peu fier d'intégrer l’Académie royale de musique de Suède. Le chanteur et compositeur sénégalais, qui fait résonner la musique traditionnelle africaine partout dans le monde, accueille cette "promotion" avec humilité et la considère comme "un pas de plus" pour l’Afrique, se réjouit-il sur sa page Facebook.

C'est avec un immense plaisir et une très grande humilité, que j'apprends ma promotion pour intégrer la prestigieuse...

L'écho de la musique traditionnelle

Youssou N'dour fait partie des cinq membres étrangers qui ont font leur entrée à l'Académie suédoise aux côtés du chef d’orchestre américain Kent Nagano ou bien encore la claveciniste et chef d’orchestre française Emmanuelle Haïm, souligne APS, l'agence de presse sénégalaise. L'auteur et compositeur sénégalais, présenté comme "un innovateur" de la musique ouest-africaine, a été salué pour avoir développé une musique contemporaine en se basant sur un patrimoine musical traditionnel.

Avec son groupe Super Etoile de Dakar, le roi du Mbalax (nom wolof d'un genre musical) a fait connaître la musique populaire du Sénégal en collaborant avec de grands artistes du monde entier comme Peter Gabriel (Shaking The Tree), Paul Simon (Diamonds On the Soles of Her Shoes), Wiclef Jean (How Come), Neneh Cherry (Seven Seconds), et bien d'autres.

Les neuf nouveaux membres de l'Académie, quatre suédois et cinq étrangers, parmi lesquels Youssou N'dour (Académie royale de musique de Suède)

Ce n'est pas la première fois que l’artiste engagé, qui a été ministre de la Culture au Sénégal, est récompensé pour sa musique et son talent. Youssou N'dour a déjà reçu de nombreux prix internationaux comme le Polar Music Prize en Suède, ou le Praemium Imperiale considéré comme le "Nobel des arts" au Japon.