Égypte : la pyramide du roi Djoser de nouveau accessible au public

Après des années de travaux, la plus vieille pyramide du monde est de nouveau ouverte au public. Vieux de plus de 4 600 ans, le tombeau du roi Djoser pourrait avoir de derniers secrets à livrer.

La tombe du roi Djoser n'est pas la pyramide la plus connue d'Égypte, mais demeure un véritable symbole dans l'histoire du monde. "On se demande comment, avec les moyens de l'époque, ils ont pu réaliser une telle merveille", s'enthousiasme Claude Baltayan, un guide touristique qui arpente le monument depuis trente ans.



La première pyramide du monde, encore en bon état

Il y a plus de quatre millénaires, l'architecte Imhotep aurait érigé une succession de six couches de pierre, pour relier l'âme du défunt roi Djoser aux cieux. "L'architecte a réussi une pyramide qui est restée debout depuis 4 600 ans. C'est le premier monument de taille en pierre de l'humanité", s'émerveille le guide. La pyramide continue à fasciner les photographes comme les touristes. “C’est très impressionnant, on se sent tout petit quand on pense qu’elle a été bâtie, il y a si longtemps, et qu’elle est toujours là”, témoigne une touriste hispanophone.