Paulo Coelho offre ses livres à des écoles et des bibliothèques en Afrique

Très actif sur les réseaux sociaux, l'auteur de l'Alchimiste, Paulo Coelho, s’est adressé directement à son public pour demander de l’aide. "Je recherche des volontaires pour distribuer mes livres dans les pays africains, surtout en zone rurale", peut-on lire dans son message posté sur Twitter et Facebook, où il compte plus de 40 millions d’abonnés.

Looking for people to help me to distribute my books in African countries/countryside. I'm going to buy the titles from my publishers a give them for free to schools & libraries.

If you can help write to booksforafrica@outlook.com

Whoever help, may God bless you.