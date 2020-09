Ouganda : le feu ravage un bâtiment de l'université de Makerere à Kampala

Il s'agit de l'une des universités les plus anciennes et les plus prestigieuses d'Afrique.

Un incendie a détruit une partie du bâtiment principal de l'université Makerere, à Kampala, en Ouganda, a annoncé le 20 septembre la police ougandaise. "Nous pensons que le feu a démarré sur le toit, s'étendant ensuite aux étages, qui accueillent les départements des archives et des finances", a déclaré Luke Oweyesigire, le porte-parole adjoint de la police pour la zone de Kampala, selon l'AFP. "Beaucoup de biens ont été détruits. L'enquête est en cours pour déterminer la cause de l'incendie", a-t-il précisé.

35 000 étudiants

D'immenses flammes ont ravagé en pleine nuit le côté droit puis le côté gauche du bâtiment de cet établissement, l'un des plus prestigieux et des plus anciens d'Afrique, qui accueille 35 000 étudiants et 3 000 postdoctorants.

"Le dernier étage qui abritait une grande partie de nos documents a brûlé", a déclaré sur le site de Makerere le vice-président de l'établissement, le professeur Barbabas Nawangwe, qui s'est voulu rassurant : selon lui, la plupart des documents avaient été numérisés.

#MakerereFire

"C'est une très sombre matinée pour l'université Makekere. Notre emblématique bâtiment administratif a pris feu et la destruction est invraisemblable, a également écrit sur Twitter Barnabas Nawangwe. "Mais nous sommes déterminés à restaurer le bâtiment dans son état historique le plus rapidement possible", a précisé ce professeur d'architecture.

La tour d'ivoire sera restaurée

C'est ce qu'a confirmé la Première dame Janet Museveni, également ministre de l'Education et des Sports, qui s'est immédiatement rendue sur les lieux pour évaluer les dégâts et assurer ses interlocuteurs que la tour d’ivoire sera restaurée dans sa forme originale.

"Quelle triste matinée que de se réveiller avec la tour d'ivoire en flammes !", a pour sa part déclaré l'opposant au président Museveni Bobi Wine sur Twitter.

"Urgent & independent inquiry required. @MakerereU"

Un bâtiment blanc aux volets bleus

L'édifice principal, un bâtiment blanc aux volets bleus surmonté d'une tour carrée, a été achevé en 1941. Créé en 1922, cet institut technique est progressivement devenu un centre éducatif d'excellence en Afrique de l'Est, notamment dans les années 60.

En 1970, lors d'une cérémonie officielle, le premier président ougandais, Apollo Milton Obote, avait été rejoint par son homologue tanzanien Julius Nyerere, un ancien élève de l'université de Makerere, mais aussi par le kényan Jomo Kenyatta et le zambien Kenneth Kaunda, raconte le site internet de l'institution créé pour ses 90 ans, en 2012.