Mauritanie : la langue française n'est plus traduite au Parlement, mais pas interdite

Le Parlement mauritanien a décidé que les débats ne seraient plus traduits en langue française à l'intention des députés.

"Comme beaucoup de députés ne sont pas francophones, le président encourage les intervenants à s'exprimer dans les langues traduites", explique un communiqué de l'Assemblée nationale. Le Parlement de Mauritanie a décidé que les débats ne seraient plus traduits en langue française à l'intention des députés, une décision qui ne signifie pas qu'elle y est interdite, ont indiqué des responsables mauritaniens après une déclaration controversée du président de l'Assemblée.

Ancienne colonie française d'Afrique du Nord-Ouest, la Mauritanie compte une langue officielle, l'arabe et trois langues "nationales", le poular, le soninké et le wolof.

Langue de travail

Le français reste une langue de travail dans les administrations et des députés continuent à l'utiliser au sein du Parlement. Il est également présent à tous les niveaux de l'enseignement. Le président de l'Assemblée nationale, Cheikh Ould Baya, a toutefois affirmé récemment aux députés que tenir un discours en français dans l'hémicycle "n'a plus de sens". "Si vous parlez aux Mauritaniens, vous avez quatre langues d'expression qui sont prévues dans l'Assemblée", a-t-il dit, selon un enregistrement que l'AFP s'est procuré.

Francophonie

Les milieux francophones se sont émus de cette déclaration, interprétée comme une interdiction du français. "Cette information est tout simplement infondée", a répondu le 5 janvier dans un communiqué l'Assemblée nationale.

"Le français, comme toute autre forme d'expression, n'a jamais fait l'objet d'une quelconque interdiction dans l'hémicycle et certains députés continuent à en faire usage. Pas plus tard que durant la dernière plénière, d'honorables députés se sont éloquemment exprimé dans cette langue, qui reste en effet, à côté de l'arabe, l'une des langues de communication écrite dans les documents, lois et correspondances de l'Assemblée nationale", selon le communiqué.

La Mauritanie est membre de l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) depuis 1980. La langue française est parlée par environ 12% de la population, estimée à près de 4 millions de personnes.