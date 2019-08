Le monde littéraire nigérian et africain salue la mémoire et l’œuvre de Toni Morrison

Plusieurs écrivains nigérians ont rendu hommage à Toni Morrison. L’auteure afro-américaine avait désigné l’un de leurs plus illustres compatriotes, Chinua Achebe, comme une source d’inspiration majeure.

De nombreuses personnalités de la littérature africaine ont fait leurs adieux à l’écrivaine américaine Toni Morrison, première Afro-Américaine à avoir reçu le prix Nobel de littérature, décédée dans la nuit du 5 au 6 août 2019. D'autant qu'elle n'a cessé de mettre en avant la contribution du continent à une œuvre consacrée aux Afro-Américains et plus largement au monde noir.

Les traditions et la cosmogonie africaines sont prégnantes dans les textes de Toni Morrison qui dit devoir l'affirmation de sa personnalité littéraire à l’une des plus illustres plumes africaines, le Nigérian Chinua Achebe, auteur du célèbre livre Things Fall Apart (1958, Heinemann).

Dans un entretien repris par l’homme de lettres nigérian lke Anya, auteur notamment d’un essai sur Chinua Achebe, dans un tweet où il souhaite "un bon voyage au lion" Toni Morrison, l'auteure revient sur cette influence majeure.

Chinua Achebe, une incitation à s'affirmer

"J’ai essayé tout au long de ma vie d’écrivaine de m’assurer que la perspective blanche ne soit pas celle qui domine dans mes livres et les gens qui m’ont le plus aidé (dans cette démarche) sont les auteurs africains". Parmi eux, outre Chinua Achebe, Bessie Head, née en Afrique du Sud d’une mère blanche et d’un père noir, et considéré comme la plus grande écrivaine botswanaise. L’intellectuelle américaine soulignait que certains critiques "l'avaient accusé de ne pas écrire sur les Blancs".

"Ces auteurs, dit-elle, qui pouvaient assumer la centralité de leur race (concept américain, NDLR) parce qu’ils étaient africains, n’ont rien eu à expliquer aux Blancs. Ces questions leur étaient incompréhensibles, ces questions auxquelles moi, je devais répondre en tant que membre d'une minorité vivant dans un pays blanc, les Etats-Unis".

Dans un texte consacré à Chinua Achebe, elle explique comment lui et son célèbre ouvrage lui ont ont permis "de découvrir la manière de faire fi, de triturer la perspective eurocentrée afin de distordre et de sonder (sa) propre imagination". Dans le document, elle dit avoir "dévoré" à partir de 1965 la littérature africaine, entre autres, les mots de Léopold Senghor, Camara Laye, Wole Soyinka ou encore Mongo Beti.

"Une figure emblématique, l'espoir du monde noir"

L’hommage rendu par lke Anya est l’un des nombreux hommages émanant du monde littéraire nigérian et compilé par son compatriote Nwachukwu Egbunike, également homme de lettres. Dans son article, il rapporte que le poète et linguiste Kọ́lá Túbọ̀sún "décrit Morrison comme une 'force' qui a octroyé aux Noirs une existence 'dans le monde aussi valide et authentique que (celle des autres)'".

Nigerian creatives bid farewell to Toni Morrison, who wrote race into American consciousness. "Like Achebe, Morrison interrogated issues of race and power in her novels." https://t.co/duEYFtjdeO via @feathersproject — Nwachukwu Egbunike (@feathersproject) August 6, 2019

Une autre admiratrice nigériane de Toni Morrison, Chimamanda Ngozi Adichie (l’auteure d’Americanah), souligne dans un texte collectif publié dans le New York Times qu’ "elle était noire et (qu’) elle ne s’(en) est pas excusée, elle n’a pas adouci et elle n’a pas atténué la douloureuse réalité de l’histoire des Noirs américains, dans un pays qui semblait souvent vouloir la minimiser".

S’ils sont pléthore, les Nigérians ne sont pas les seuls Africains à honorer la mémoire de la femme de lettres. "Toni Morrison était une figure emblématique, l'espoir du monde noir. Elle a été une référence à travers ses écrits, notamment ses romans, ses essais, ses poèmes, sa comédie musicale, etc. Elle a montré le chemin à la communauté américaine et africaine", a déclaré, selon l’Agence de presse sénégalaise (APS), Ousmane Sène, professeur de littérature africaine et américaine à l'Université Cheikh-Anta-Diop de Dakar.

Du Togo, où elle est désormais installée, l’écrivaine camerounaise Léonora Miano a écrit sur sa page Facebook : "Elle nous a portés longtemps. Faisons-lui honneur en nous tenant debout, en déployant nos ailes, en aimant ce que nous sommes, en sachant qui nous sommes".

Toni Morrison vient de quitter cette vie pour l'autre. Elle nous a portés longtemps. Faisons-lui honneur en nous tenant... Publiée par Léonora Miano sur Mardi 6 août 2019

"Toni Morrison est un écrivain de sa communauté", soulignait déjà l’auteure dans Le Magazine littéraire en 2008. "Elle veut dire l'expérience tout à fait singulière de ceux qui viennent au monde dans un corps noir".

Léonora Miano est d’ailleurs l’une des premières à avoir pointé le caractère "raciste", selon elle, d’un message censé rendre hommage à Toni Morrison publié par la ministre française du Travail, Muriel Pénicaud. Il a été retiré depuis et remanié dans une seconde publication. La responsable politique française a d'abord évoqué une Toni Morrison grâce à qui "les Noirs (sic) ont enfin pu entrer par la grande porte dans la littérature". "Faut-il lui dire que Toni Morrison se réjouissait d’avoir lu Chinua Achebe bien avant d’écrire elle-même ?", lui a rétorqué Léonora Miano qui constate que ce tweet est "tellement raciste qu’on en reste bouche bée".

Le racisme, une problématique largement disséquée dans l’œuvre de Toni Morrison, notamment dans l’un de ses derniers livres, L’Origine des autres (Christian Bourgeois Editeur, 2018) qui réunit six conférences de l'intellectuelle dispensées à Harvard en 2016.

C’est à ses premières réflexions sur la question du racisme que l’écrivain togolais Sami Tchak renvoie en lui faisant, lui, ses adieux, notamment à The Bluest Eye (L’Oeil le plus bleu), son premier livre publié en 1970. "La grande dame est partie, dit-il. Morrison a fini, comme aurait écrit Kourouma (Ahmadou). Le Ciel aura ce soir l'oeil le plus bleu pour l'accueillir !".