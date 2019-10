Collège de France : leçon inaugurale de François-Xavier Fauvelle pour la première chaire permanente dédiée à l'Afrique

L'archéologue et historien avait été élu en novembre 2018 à la chaire "Histoire et archéologie des mondes africains".

Longtemps négligée, sinon niée, l'histoire ancienne de l'Afrique a résonné haut et fort, le 3 octobre 2019, dans l'enceinte du Collège de France. Pourtant, ce jour-là, on trouvait bien peu d'Africains dans l'amphithéâtre Marguerite de Navarre pour la leçon inaugurale donnée par François-Xavier Fauvelle, titulaire de la première chaire permanente dédiée à l'Afrique. "Il faut voir que la leçon a été retransmise en direct sur le site du collège, largement relayée par France 24 et RFI. Ce qui fait plusieurs milliers d'auditeurs putatifs", rétorque la vénérable institution, fondée en 1530 par François 1er. En clair, il y avait certainement parmi ces auditeurs nombre de représentants du continent.

La leçon inaugurale de François-Xavier Fauvelle au Collège de France à Paris le 3 octobre 2019 (Collège de France - Patrick Imbert) "Docet omnia" (tout doit être enseigné, tout doit être connu) : telle est la devise (en latin) du Collège de France, a rappelé en préambule de la leçon l'administrateur de l'institution, Thomas Römer. "Or, en ce qui concerne le continent africain, cette devise n'a pas été beaucoup appliquée. Les raisons de cette négligence, voire de cet évitement, sont sans doute multiples. L'histoire coloniale de la France y est certainement pour quelque chose", a-t-il poursuivi... Dans ce contexte, "le temps perdu n'existe pas, mais il n'y a plus de temps à perdre", a déclaré lors de son introduction Patrick Boucheron, qui avait proposé la candidature de François-Xavier Fauvelle au Collège.

"La protection des ancêtres"

Un temps que contribue à rattraper François-Xavier Fauvelle, directeur de recherches au CNRS. Lequel entendait donner "une leçon d'histoire sous la protection incertaine des ancêtres". Comme au Mali, du temps du roi Moussa Soleiman au XIVe siècle, quand au cours d'une cérémonie, des personnages masqués venaient rappeler au souverain que d'autres étaient assis au même endroit avant lui et qu'on se souvenait de leurs actes...

"En 2007, à Dakar, un président de la République française déclarait que 'l'Homme africain n'(était) pas assez entré dans l'Histoire'. Beaucoup ont été scandalisés par ces propos, et avec raison. (...) Loin que l'Homme africain, avec un grand H, souffre d'un défaut d'Histoire, avec un grand H, ce sont plutôt nos sociétés contemporaines qui souffrent d'un déni de l'historicité des sociétés africaines", a observé d'entrée de jeu François-Xavier Fauvelle. Autrement dit, "s'il n'est jamais superflu de rappeler que les sociétés africaines sont faites de la même étoffe historique que toutes les sociétés, c'est parce que l'Afrique a vu sa coprésence au monde depuis longtemps méconnue". Méconnue et niée notamment en raison de "l'expérience de la traite par les esclaves africains (...), réduits à une condition de marchandises, victimes et instruments de la globalisation du monde".

"En avance sur l'Histoire"