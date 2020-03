UneVraieFemmeAfricaine : un mot-dièse (hashtag) décalé pour briser les clichés

Lancé par une journaliste féministe ivoirienne pour dénoncer les stéréotypes, le hashtag enflamme la Toile africaine.

Tout a démarré le 27 février, quand la journaliste et féministe ivoirienne Bintou Mariam Traoré poste un message sur Twitter dénonçant la condition des femmes. "Tout est parti d’un post sur l’accouchement à travers une allusion au fait qu’une 'vraie femme africaine' est supposée accoucher par voie basse et non par césarienne, ni sous péridurale. Le post disait : 'Femme noire, tu enfanteras dans la douleur pour prouver que tu es une VRAIE AFRICAINE." Il m’a été inspiré à la suite d’une émission télévisée que j’avais regardée", explique Bintou Mariam Traoré à Benbere.

"#UneVraieFemmeAfricaine ne divorce pas ! Elle doit rester dans mariage pourri là à cause de ses enfants. Car une mère morte et malheureuse vaut mieux qu’une mère célibataire et heureuse. Hayy ! Heureusement je suis une Fausse femme africaine", "#unevraiefemmeafricaine ne dit pas qu'elle a été violée, mais qu'elle a excité un pauvre homme qui a cédé à son charme", "Elle doit dire merci quand son mari la frappe, c'est sa façon de l'aimer. Après tout, qui aime bien châtie bien. C'est vraiment pas compliqué d'être #unevraiefemmeafricaine", les messages rivalisent de sarcasme, d'ironie pour dénoncer les clichés.

#unevraiefemmeafricaine ne dit pas qu'elle a été violée, mais qu'elle a excité un pauvre homme qui a cédé à son charme. — ♥ Joycie Pich Pich Nutella ♥️ (@Hbira237) March 5, 2020

Vous ne pouvez plus vous taire!Ce n'est pas une affaire de culture mais plutôt de bien-être. Pensez à vous et à vos enfants,Levez-vous et réagissez!Aucun enfant ne devrait assisté à ça!Et aucune femme ne devrait subir ce genre de comportement animal.#unevraiefemmeafricaine pic.twitter.com/hMlUs5wVAU — The.Chocolate.Girl (@PrincipessaOlly) March 4, 2020

#unevraiefemmeafricaine doit avoir des enfants sans congé de maternité. — GDA (@unaanancy) March 9, 2020

Moi : j’ai envie de raconter ma vie ... mais #unevraiefemmeafricaine ne raconte pas sa vie sur les réseaux sociaux.

Lui : non #unevraiefemmeafricaine garde son fardeau comme si c’était bois qu’elle était allée prendre dans la forêt

pic.twitter.com/iptsw4Nm9S — Amie Ouattara Kouamé (@amiekouame) March 2, 2020

Ecrits avec un humour mordant, les posts ont libéré la parole sur les réseaux sociaux. Surfant sur cette vague, l'ONG Oxfam a délivré ses messages de sensibilisation.

#UneVraieFemmeAfricaine c’est Mariam qui a fui la violence des groupes armés au #BurkinaFaso pour trouver refuge dans un site de personnes déplacées, et qui doit miraculeusement cuisiner, prendre soin de la famille sans :

nourriture

ustensiles

bois de chauffe

eau. #8Mars pic.twitter.com/vgZXwgyRpR — Oxfam in West Africa (@oxfamwestafrica) March 5, 2020

#UneVraieFemmeAfricaine c’est Fatoumata, une femme déplacée qui fait la queue 5 heures sous le soleil du #BurkinaFaso afin de collecter une faible quantité d’eau qui ne lui permet pas de répondre aux besoins de sa famille pour la journée et qui recommencera le lendemain. #8mars pic.twitter.com/PVKNXU2pEy — OXFAM au Burkina (@oxfamauburkina) March 7, 2020

Tous les internautes n'ont pas apprécié le côté décalé des messages. La journaliste ivoirienne Bintou Mariam Traoré dit subir un cyberharcèlement.