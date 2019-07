Ivanka Trump a-t-elle vraiment fait pression pour renforcer les droits des femmes en Côte d’Ivoire ?

Dans un tweet posté le 10 juillet 2019, Ivanka Trump salue l’adoption d’une nouvelle loi en Côte d’Ivoire, un pays qu’elle a visité lors de son premier voyage en Afrique. "En avril, lors de mon voyage, le WGDP (Women's Global Development and Prosperity, un programme d'aide aux femmes qu'elle dirige, NDLR) et le MCC (Millenium Challenge Corportion, une agence américaine d'aide au développement, NDLR) ont fait pression pour obtenir des réformes cruciales visant à faire progresser les droits légaux des femmes", souligne la conseillère spéciale du chef de la Maison Blanche.

In April during my trip to Côte d’Ivoire, WGDP & MCC pushed for critical reforms to advance women’s legal rights.



Today, we applaud the passage of the marriage law!



A major step forward as we continue to empower 50 M women by 2025 through #WGDP! ⬇️https://t.co/kiMN15gJsL https://t.co/lVrP9dAUBP