Côte d'Ivoire : la Galerie Cécile Fakhoury présente les artistes Kassou Seydou et Elladj Lincy Deloumeaux

Ces deux expositions se déroulent dans deux lieux culturels d’Abidjan.

La Galerie Cécile Fakhoury présente deux expositions jusqu'au 6 mars 2021 à Abidjan, en Côte d’Ivoire. La première, intitulée "Comme la jungle, la mer", réunit une quinzaine d’œuvres inédites de l’artiste sénégalais Kassou Seydou à la galerie. La seconde, "Un est multiple", se tient au Project Space, un lieu ouvert en mars 2020. Dédié à la jeune création et aux projets spéciaux, il offre aux regards peintures et dessins de l’artiste antillais Elladj Lincy Deloumeaux.