Centrafrique : Bangui ouvre une enquête après l'arrestation de 4 militaires de l'armée française

La Centrafrique a ouvert une enquête mardi 22 février après l'arrestation la veille de quatre militaires du corps de la Légion étrangère de l'armée française opérant sous la bannière de l'ONU, a annoncé le procureur de la République à Bangui.

Les quatre hommes lourdement armés et en treillis, "de nationalité française, italienne, roumaine et bulgare", selon le procureur, escortaient un général français de la force de maintien de la paix de l'ONU (Minusca) à l'aéroport, avaient assuré l'armée française et l'ONU.

Accusés d'avoir voulu "assassiner" le président centrafricain

Mais ils avaient été accusés aussitôt sur les réseaux sociaux d'avoir voulu "assassiner" le président centrafricain, dont le convoi devait passer au même endroit de l'aéroport de Bangui, ce que Paris et l'ONU avaient immédiatement démenti avec force, dénonçant une "désinformation" et une "manipulation grossière".

"Le parquet de la République près le tribunal de grande instance de Bangui a décidé de l'ouverture d'une enquête régulière pour faire la lumière sur les faits", a déclaré mardi soir le procureur Laurent Lengande sur les ondes de la radio d'Etat.