Cap-Vert : un petit village, perché dans les montagnes, offre un panorama hors du commun

C'est l'histoire d'un paysage d'exception et celle peut-être d'une renaissance. le village de Fontainhas (Cap-Vert) est loin de tout, il est presque déserté par les habitants. Fontainhas s'est vu attribuer par un grand magazine de voyage le titre de deuxième plus belle vue du monde. Depuis des années, dans les ruelles devenues bien trop calmes, les habitants sont surpris de voir passer de plus en plus de touristes.

Une vue époustouflante

Pour atteindre Fontainhas, il aura fallu quatre heures de marche le long de la cote pour un groupe de touristes français. Ils ont voyagé juste avant la crise du coronavirus. C'est l'ultime effort, la dernière montée avant la récompense. Cela fait déjà une semaine que le petit groupe explore l'ile de Sao Antao. La vue est le point d'orgue de leur séjour.

