Où est donc passé Paul Biya, le président camerounais disparu des radars depuis six semaines ?

À 91 ans, Paul Biya, président du Cameroun depuis quatre décennies, n'a plus été vu publiquement depuis le 5 septembre. Une absence qui alimente les rumeurs à un an de la présidentielle.

Mais où est Paul Biya ? Le président camerounais, plus vieux dirigeant en exercice au monde âgé de 91 ans, n'est plus apparu publiquement depuis sa participation au sommet Chine-Afrique qui se tenait début septembre. C'est d'ailleurs également la dernière actualité sur laquelle a communiqué le compte X du président avec un dernier message remontant au 5 septembre.

Depuis, il n'a pas assisté à la dernière Assemblée générale de l'ONU à New York, ni au dernier sommet de la Francophonie à Paris. Une absence prolongée qui alimente l'inquiétude, les discussions et les rumeurs, certains étant persuadés, notamment sur les réseaux sociaux, que le chef d'Etat au pouvoir depuis 41 ans au Cameroun est sûrement mort.

Moi je dis Paul biya est mort ils ont juste peur de l’annoncer. — CoCo 223 (@Diawoyee) October 14, 2024

Paul biya le président du Cameroun est mort depuis 7 jours. https://t.co/HnDlJO6Zkk — CAMEROUN NOUVEAU (@CAMEROUNNOUVEA1) October 13, 2024

Plusieurs communiqués officiels

Un sujet dont tout le monde parle, mais devenu en partie tabou dernièrement. Les autorités camerounaises ont en effet "formellement interdit" aux médias d'évoquer sa santé, dans une note ministérielle adressée aux gouverneurs régionaux. "Le chef de l'Etat est la première institution de la République et les débats sur son état relèvent du domaine de la sécurité nationale", lit-on dans cette note signée par Paul Atanga Nji, ministre de l'administration territoriale. "Tout débat dans les médias sur l'état du président de la République est par conséquent formellement interdit" et "les contrevenants devront faire face à la rigueur de la loi", poursuit cette note interne en date du 9 octobre.

Au #Cameroun, tandis que la santé de Paul Biya (91 ans tout de même ! et encore c'est l'âge officiel) interroge, les communiqués officiels ubuesques se multiplient.



⬅️ À gauche, on en parle comme d'un Dieu.



➡️ À droite, on interdit tout débat sur le sujet. pic.twitter.com/HFWvzZkCSH — Carayol Rémi (@RemiCarayol) October 11, 2024

Auparavant, les spéculations sur l'état de Paul Biya avaient également été fermement démenties par le gouvernement. "Le gouvernement de la République affirme sans ambages" que les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux et dans les médias "relèvent du fantasme et de la pure imagination de leurs auteurs", affirmait un communiqué signé par le porte-parole du gouvernement le 8 octobre. Dans un autre communiqué, la présidence a également rassuré sur "l'excellent état de santé du chef de l'Etat qui travaille et vaque à ses occupations à Genève d'où il n'est jamais parti depuis son arrivée en provenance de Pékin." À en croire le gouvernement camerounais, Paul Biya serait donc actuellement à Genève et en très bonne santé.

Au Cameroun, certaines figures politiques exigeaient des comptes, comme Christian Ntimbane, avocat et candidat déclaré à la présidentielle de 2025. Il a interpellé le ministre directeur de cabinet civil du président dans une lettre ouverte début octobre, en demandant des explications officielles sur sa "situation spatiale" et sur "les motifs de son absence prolongée".

Débat autour de ce que prévoit la Constitution

Les prochaines heures seront par ailleurs scrutées de près au Cameroun, certains assurant que la Constitution camerounaise ne permet pas une vacance du pouvoir au-delà de 45 jours. Paul Biya étant absent du pays depuis 46 jours, des journalistes notamment soutiennent que Paul Biya devrait être considéré démissionnaire. D'autres soutiennent que cette même Constitution ne fixe pas de délai précis. Une position défendue notamment par le gouvernement. En trame de fond se pose en effet la question de la succession de Paul Biya dont le mandat prendra fin l'année prochaine avec une élection présidentielle prévue pour octobre 2025.

Il est évident que vous ne faites pas référence à la Constitution camerounaise. Aucun article n’impose de limite de temps concernant le séjour du président de la République à l'étranger, et nous ne cessons de le rappeler ici. Bien sûr, il s’agit d’un vide juridique à revoir. https://t.co/iRet5cz8A4 — DF (@RegFlo93) October 17, 2024

Dans un article publié mercredi 16 octobre, le journal Jeune Afrique affirme toutefois que selon ses informations, le président "a prévu de rentrer rapidement à Yaoundé". En l'état, seul son retour au Cameroun pourrait effectivement mettre fin aux spéculations.