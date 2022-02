BRUT

Pape a 20 ans, il vient de Marseille, et il a un rêve : voir le Sénégal remporter sa première Coupe d'Afrique des nations. On l'a suivi dans l'ambiance survoltée de la demi-finale contre le Burkina Faso... et même sur la pelouse.

Brut a suivi Pape, un jeune Marseillais. Venu exprès au Cameroun pour assister à la demi-finale de la CAN. Son rêve : voir le Sénégal remporter sa première Coupe d'Afrique des nations. "Je me sens comme un joueur, en vrai. Voilà, là, on va au match, on dort, on est stress", confie Pape.