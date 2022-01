DIRECT. Burkina Faso : des soldats ont pris position devant la télévision nationale au lendemain de mutineries dans plusieurs casernes

Vous la connaissez sûrement si vous êtes déjà passé par Montpellier. La place de la Comédie, site central et historique de la préfecture de l'Hérault, va se transformer pour devenir plus verte, raconte France 3 Occitanie. Le but de la mairie : rendre la place plus résistante aux fortes chaleurs, induites par le réchauffement climatique, et permettre aux passants de se rafraîchir.

(VILLE DE MONTPELIER)