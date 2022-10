Burkina Faso : l’ambassade française prise pour cible par des assaillants

C. Cuello, J. VitalineP. Lagaune, D. Atta

L’ambassade française a été prise pour cible pour la deuxième fois en deux jours. Le nouveau chef autoproclamé de la junte militaire a appelé, dimanche 2 octobre, à cesser les actes de violences et de vandalisme contre la France.

Avec une barrière métallique, des assaillants tentent d’arracher le barbelé qui protège le mur d’enceinte de l’ambassade de France ce dimanche 2 octobre. Soudain, des grenades lacrymogènes sont tirées depuis l’ambassade pour disperser la foule. "À bas la France, à bas les Français", scande l’un d’eux. "On ne veut plus de la France, on en a assez", clame un autre.



Les ressortissants français invités à rester chez eux

Il y a deux jours, le capitaine Ibrahim Traoré, s’est emparé du pouvoir. Depuis ce coup d’état, les violences se sont multipliées contre la présence française au Burkina Faso, accusée de tout, comme des échecs face aux djihadistes. Cet après-midi, les putschistes ont tenté de ramener le calme en invitant les habitants à "vaquer à leurs occupations". Le ministère des Affaires étrangères recommande aux 4 000 ressortissants français la plus grande vigilance et leur demande de rester chez eux.