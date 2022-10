DIRECT. Burkina Faso : des gaz lacrymogènes tirés devant l'ambassade de France pour disperser des manifestants favorables aux putschistes

#POLITIQUE A gauche, les parlementaires n'ont pas l'intention de faire de cadeaux au gouvernement et comptent s'opposer de manière aussi véhémente que cet été. Mais cela peut-il "bloquer" l'Assemblée nationale ? "L'Assemblée nationale vit avec les invectives et les insultes depuis longtemps. Certes, cela peut prendre une dimension plus forte, mais cela n'empêche pas l'Assemblée de fonctionner", analyse le politologue Olivier Rozenberg.