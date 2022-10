Burkina Faso : le chef d'Etat par intérim annonce des "assises nationales" pour désigner un président de transition

"Il est convoqué des assises nationales les 14 et 15 octobre" à Ouagadougou, selon un décret lu à la télévision nationale et signé du capitaine Traoré, qui a pris le pouvoir mercredi.

Un président de transition bientôt désigné. Le nouvel homme fort du Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, a annoncé, samedi 8 octobre, la tenue d'"assises nationales" à Ouagadougou, vendredi 14 et samedi 15 octobre, pour nommer un président de transition. Ces assises doivent notamment rassembler les représentants des forces politiques, sociales et de la société civile du pays, théâtre de deux coups d'Etat en huit mois.

Le capitaine Ibrahim Traoré, qui a pris le pouvoir il y a une semaine et a été désigné président par intérim, a signé le décret qui annonce la tenue de ces "assises nationales". Avant d'être officiellement désigné chef de l'Etat, Ibrahim Traoré avait annoncé qu'il ne ferait qu'expédier "les affaires courantes" jusqu'à la désignation d'un nouveau président de transition.

Le militaire, âgé de 34 ans, a renversé le lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, lui-même arrivé par la force au pouvoir en janvier 2022 en renversant le président élu Roch Marc Christian Kaboré. Ce coup d'Etat s'est produit alors que ces derniers mois, des attaques frappant des dizaines de civils et de soldats se sont multipliées dans le nord et l'est du Burkina Faso, où des villes sont désormais soumises à un blocus des jihadistes.