Luxe : le groupe LVMH acquiert le Sewelo, le deuxième plus gros diamant du monde

Il n'a pas encore l'éclat habituel des diamants, mais il est déjà hors du commun, avec ses 1 758 carats. Une pierre brute, grosse comme une balle de tennis, que le groupe de luxe LVMH vient d'acquérir. Le Sewelo, dont le nom signifie "découverte rare", est toujours recouvert de sa couche de carbone noir originelle. Il n'a donc pas encore livré tous ses secrets. "Pour tout diamant brut, tant qu'on ne sait pas ce que ça va donner en clarté, en pureté et en couleur, on n'a aucune indication de ce que c'est", explique Vincent Meylan, rédacteur en chef de l'hebdomadaire Point de Vue et historien spécialiste de la haute joaillerie.

LVMH s'invite dans la joaillerie haut de gamme

Le diamant a été découverte en avril dernier, dans la mine Karowe, au Botswana, qui avait déjà fourni le Lesedi La Rona en 2015. Le Sewelo est le deuxième plus gros diamant du monde, après le Cullinan, découvert en 1905 et dont les deux plus grosses pierres ornent notamment la couronne de la reine d'Angleterre. L'acquisition de ce diamant exceptionnel par la marque française intervient quelques mois seulement après le rachat du joaillier américain Tiffany & Co.. Une manière pour le leader mondial du luxe de s'imposer définitivement dans le cercle très fermé des bijoux haut de gamme.

